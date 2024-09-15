وفاة محمد النباري من النقب متأثرا بإصابته في حادث عمل

توفي الشاب محمد أنور النباري من سكان منطقة الغراء في النقب، والذي أصيب في حادث عمل قبل نحو أسبوع ومكث في المستشفى لغاية اليوم.

أعلنت في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، وفاة الشاب محمد أنور النباري من سكان منطقة الغراء الذي أصيب في حادث عمل قبل نحو أسبوع ومكث في المستشفى لغاية اليوم.

وأقر الأطباء وفاة النباري متأثرا بإصابته الحرجة إثر حادث عمل.

وسادت حالة من الحزن والأسىر فور انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة الفقيد لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

51 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب في حوادث العمل

بلغ عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2024 ولغاية اليوم، 51 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2024، نشرت جمعية "عنوان العامل"، تقريرا عن السلامة في العمل للعام 2023، كشفت فيه أن هناك زيادة بنسبة 33% في عدد ضحايا حوادث العمل في قطاع البناء، وذلك على الرغم من وجود انخفاض بنسبة 8.9% تقريبًا في عمليات البناء في مطلع العام 2023.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.