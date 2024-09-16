اعتقال 5 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل أصالة فاخوري من الناصرة

صرحت الشرطة أنه "تمّ صباح اليوم إلقاء القبض على 5 مشتبهين بينهم أفراد عائلة وأعضاء في منظّمة إجراميّة للاشتباه بتورّطهم في جريمة قتل فتاة وقعت قبل نحو ثلاثة أسابيع في النّاصرة".

اعتقلت الشرطة 5 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل أصالة فاخوري من الناصرة، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا للشرطة فإنه في "نهاية تحقيق سرّيّ أجرته الوحدة المركزيّة في شرطة الشّمال، تمّ صباح اليوم إلقاء القبض على 5 مشتبهين بينهم أفراد عائلة وأعضاء في منظّمة إجراميّة للاشتباه بتورّطهم في جريمة قتل فتاة وقعت قبل نحو ثلاثة أسابيع في النّاصرة".

وأضافت الشرطة أنه "بتاريخ 29/08/2024 حوالي الساعة 15:30 بعد الظهر، استلم بلاغ مركز 100 التابع لشرطة إسرائيل حول حادث إطلاق نار باتجاه سيارة في مدينة الناصرة، قُتل خلاله الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا من سكان المدينة. وصلت إلى مكان الحادث العديد من قوات شرطة الشمال، وباشرت التحقيق في ملابسات القضية، حيث أسندت التحقيقات إلى الوحدة المركزية في شرطة الشمال".

وختمت الشرطة بالقول إنه "في نهاية التحقيق السري، داهمت قوات من الشرطة صباح اليوم منازل 5 من المشتبه بهم، بينهم أفراد من عائلة الضحية ومشتبهين آخرين من منظمة إجرامية تم القبض عليهم للاشتباه في تورطهم في جريمة القتل. تم إحالة المشتبه بهم منذ فترة قصيرة لإجراء مزيد من الاستجواب في وحدة (يمار) الشمال، وفي النهاية سيتم تحديد ما إذا كان سيتم طلب تمديد توقيفهم".