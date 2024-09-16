المتابعة تعقد مؤتمرا صحفيا: إضراب إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى في 1 أكتوبر

الإضراب العام يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمناسبة الذكرى الـ24 لهبة القدس والأقصى، احتجاجًا على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني، وهدم المنازل العربية، والتنكيل بالأسرى في السجون الإسرائيلية.

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي عقد في بلدية عرابة البطوف، عن الإضراب العام في يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمناسبة الذكرى الـ24 لهبة القدس والأقصى، احتجاجًا على حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني، وهدم المنازل العربية، والتنكيل بالأسرى في السجون الإسرائيلية.

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ورئيس بلدية عرابة، أحمد نصار، ورئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة، منصور دهامشة، وقيادات الأحزاب والحركات السياسية في المجتمع العربي.

جانب من المؤتمر الصحفي حول ذكرى هبة القدس والأقصى في الأول من أكتوبر

تصوير: عمر دلاشة (عرب 48)https://t.co/5a6RgTj6qo pic.twitter.com/OxGVmwBpg9 — موقع عرب 48 (@arab48website) September 16, 2024

وأكدت القيادات العربية بأن الإضراب يأتي احتجاجًا على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 11 شهرًا، بدعم من القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

ودعت لجنة المتابعة إلى التحشيد الجماهيري لإنجاح الإضراب، وتنظيم مسيرة مركزية في منطقة البطوف.