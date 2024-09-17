مصرع الصيدلي ياسر دسوقي من الطيبة في حادث طرق

أسفر حادث طرق مروع بين دراجة نارية ومركبة كانت مُطاردة من قبل دورية للشرطة عن مصرع الصيدلي ياسر دسوقي (41 عاما) من مدينة الطيبة.

لقي الصيدلي ياسر دسوقي (41 عاما) من مدينة الطيبة مصرعه في حادث طرق مروع بين دراجته النارية ومركبة كانت مُطاردة من قبل دورية للشرطة على شارع 444 المحاذي للطيبة.

ووقع الحادث أثناء عودة دسوقي من عمله، وأسفر عن وفاته في المكان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنه تم نقل المصاب وخضع لعمليات إنعاش لمستشفى (مئير) في كفار سابا، كما تم نقل مصاب آخر للمستشفى، وهو عابر سبيل وصفت جراحه بالطفيفة. ثم أقرت الطواقم الطبية في المستشفى وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بإصابته الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

تفاصيل أوفى بعد قليل...