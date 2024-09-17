8 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق بقلنسوة

أسفر حادث طرق مروع وقع في مدينة قلنسوة، اليوم الثلاثاء، بين حافلة ركاب وعدد من السيارات عن ثماني إصابات بينها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة من جراء حادث طرق مروع وقع في مدينة قلنسوة، اليوم الثلاثاء، بين حافلة ركاب وعدد من السيارات.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان، ثم نقلتهم إلى مستشفيات (لينداو) و(مئير) لاستكمال العلاج.

ووصفت حالة أحد المصابين (40 عاما) بأنها خطيرة، أما السبعة الآخرين فحالتهم طفيفة.

وأفادت مصادر طبية بأن الحديث يدور حول حادث سير خطير للغاية، إذ اصطدمت حافلة الركاب بعدد من السيارات على طول الشارع الذي شهد الحادث.

وأضافت أن سائق الحافلة علق داخل الحافلة وكان يعاني من جراء إصابته إثر الحادث، وتم تخديره وتزويده بالتنفس الاصطناعي والدواء، ثم جرى تخليصه ونقله بحالة خطيرة إلى المستشفى بسيارة الإسعاف المكثف.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.