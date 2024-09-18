إضراب في المدارس الثانوية بأم الفحم

شمل الإضراب مدارس أم الفحم: المدرسة الأهلية، والشاملة، وآفاق، والرازي، والتسامح، ودار الحكمة، وخديجة.

ساد الإضراب مدارس أم الفحم الثانوية، اليوم الأربعاء، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الطلاب والشبيبة القطري، والذي أعلن الإضراب احتجاجًا على عدم التوصل لاتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين، إذ قام طلاب المرحلة الثانوية في البلاد خلال الاسابيع المنصرمة بالإضراب والامتناع عن الدراسة في مدارس عدة، واليوم شهدت المدارس الثانوية في أم الفحم إضرابًا عامًا.

وشمل الإضراب مدارس أم الفحم، ومن بين المدارس: المدرسة الأهلية، والشاملة، وآفاق، والرازي، والتسامح، ودار الحكمة، وخديجة.

وتشهد العشرات من المدارس في البلدات اليهودية أيضا إضرابًا عامًا، اليوم، بسبب عدم التوصل لاتفاق، حيث يعم الإضراب في كل من أشدود، وكفار سابا، وأورنيت، وعومر، والمجلس الإقليمي حوف هشارون، وبرديس حنا.

وهدد مجلس الطلاب والشبيبة القطري، باستمرار وتعطيل النظام التعليمي والمدرسي، وذلك في حال عدم التوصل لاتفاق بين الوزارة ونقابة المعلمين، في كل ما يتعلق باتفاقيات رواتب المعلمين في المدارس الثانوية.

وشهدت المدارس إضرابًا متقطعًا، أمس الثلاثاء، في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد قرارات مجلس الطلاب والشبيبة القطري، فيما قرر المجلس أن يكون اليوم إضرابًا عامًا في المدارس الثانوية في عدد من البلدات.