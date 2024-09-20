النقب: إصابتان خطيرتان لطفلة وشاب في حادثي دهس وطرق

أسفر حادث دهس في رهط عن إصابة طفلة (8 سنوات) بجراح وصفت بالخطيرة، أحيلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث قرب الزرنوق

أصيبت طفلة، تبلغ 8 سنوات من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضها لحادث دهس في مدينة رهط بمنطقة النقب؛ مساء الجمعة.

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ونقلت الطفلة إلى عيادة محلية، وهناك قدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لها، إذ عانت جروحا خطيرة في الرأس.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وعلى شارع 25 قرب بلدة الزرنوق، أصيب شاب (20 عاما) بجراح خطيرة وآخر بجراح متوسطة جراء اصطدام مركبة بحاجز واق حديدي.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.