163 أمر هدم لمنازل في أم الفحم

عدد كبير من البيوت المهددة بالهدم في منطقة عين إبراهيم، منطقة سويسة - العيون، واد الحرامية، عدد قليل جدا في منطقة عين جرار، مبنى واحد وفيه عدة شقق سكنية في حي راس الهيش، وبيت واحد في حي أبو صبري.

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها بلدية أم الفحم، صباح اليوم الجمعة، أن 163 منزلا مهددا بالهدم في المدينة.

وأكدت البلدية أنها تعمل بكل الإمكانات المتاحة لمنع هدم المنازل المذكورة.

وفي السياق، صادق المجلس البلدي في جلسته المنعقدة، مساء أول أمس الأربعاء، على عدد من الخطوات لمناهضة ومعارضة ووقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت مؤخرًا بحق عشرات البيوت في مدينة أم الفحم، من قبل "الوحدة القطرية لتنفيذ قانون التخطيط والبناء" و"سلطة أراضي إسرائيل".

ووفقا لبلدية أم الفحم فإن عددّ الأوامر الصادرة حتى اليوم في مدينة أم الفحم وصل إلى 120 أمرَ هدم صدرت من الوحدة القطرية لتطبيق القانون والمنبثقة عن وزارة المالية، والتي انتقلت مؤخرًا إلى وزارة الأمن القومي، بناء على طلب الوزير إيتمار بن غفير، بادعاء أن هذه البيوت بنيت بدون تراخيص، وهناك 43 أمرَ هدم صدرت أيضا من قبل سلطة أراضي إسرائيل، بادعاء أن البيوت بنيت على أراضيها.

وتتركز أوامر الهدم في عدد من المناطق في أم الفحم وهي: عدد كبير من البيوت تتواجد في منطقة عين إبراهيم، منطقة سويسة - العيون، واد الحرامية، عدد قليل جدا في منطقة عين جرار، مبنى واحد وفيه عدة شقق سكنية في حي راس الهيش، وبيت واحد في حي أبو صبري.

وأكدت البلدية أنه "تم الاتفاق خلال الجلسة على عدة خطوات احتجاجية منها: إرسال رسالة رسمية بهذا الخصوص لوزير الداخلية، مدير عام وزارة الداخلية، ورئيس لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا، على أن يتم إبراز البيوت المهددة بالهدم والموجودة ضمن المخطط الهيكلي الشمولي للمدينة.

وفيما يخص البيوت التي هي خارج المخطط الهيكلي الشمولي للمدينة فسيتم فحص ودراسة كل حالة على حدة، وتوجيه أصحاب البيوت حول كيفية تقديم طلبات الترخيص لهذه البيوت.

أما البيوت المهددة بالهدم في حيّ أبو صبري، فقد تم إرسال برقية لشركة (نتيفي يسرائيل) للمواصلات العامة، لتجهيز خارطة مفصّلة لهذه البيوت والموجودة ضمن مخطط 38 القطري للبنى التحتية (تتال 38).

وفيما يتعلق بمخطط (فتمال 1077) لمنطقة عين جرار فقد تم الاتفاق على تحضير ورقة عمل من قبل مستشار مهني مختص بالمواصلات، تشدّد على صعوبة وعدم إمكانية توسيع خطّ الارتداد لـ80 مترًا باتجاه أم الفحم في طريق رقم 6535، بادعاء أن أم الفحم تشكل خطرًا أمنيًا، مع الإشارة أننا نعارض وبشدة المخطط المقترح بل لا نعترف به ولا نتعامل معه، وحجتنا قوية فيما يخصّ هذا المخطط، خاصة أن المحقق الذي حقق في الاعتراضات التي قدمت، كان قد وافق على 30 مترًا فقط، وكذلك المخططة نفسها كانت قد أبدت موافقتها على 30 مترًا فقط. نحن نرفض هذا المخطط جملة وتفصيلًا".

وجاءت هذه القرارات والخطوات بناء على توصية الجلسة الموسّعة التي سبقت جلسة المجلس البلدي وشارك بها الطاقم المهني للبلدية من إدارة بلدية، قسم الهندسة ولجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة.

وختمت بلدية أم الفحم بالقول إنها "تتابع أوامر الهدم مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم وتتواصل معهم، وتعمل ما في وسعها لمنع تنفيذ هذه الأوامر، في ظل السياسة الموجودة في هذه الحكومة التي نقلت صلاحيات تنفيذ أوامر الهدم من وزارة المالية إلى وزير الأمن القومي، بن غفير".