استمرار تعليم المدارس عن بُعد الإثنين من حيفا حتى أقصى الشمال

سيتم تحويل نظام التعليم في هذه المناطق إلى التعلم عن بعد، وستظل الخطوات الاحترازية سارية المفعول حتى يوم غد الإثنين، 23 أيلول/ سبتمبر 2024، الساعة 18:00، وذلك إثر تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان ورد حزب الله.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بعد تقييم الوضع الأمني بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، أنه لن يتم إجراء أي تغيير على الإجراءات المتبعة حتى الآن التي أُعلنت أمس السبت، ولن تُعقد الدراسة في المدارس غدًا الإثنين أيضًا في المناطق التالية؛ شمال الجولان، جنوب الجولان، الأغوار، الجليل الأعلى، الجليل الأوسط، الجليل الأسفل، الخليج حيفا، والأودية.

وسيتم تحويل نظام التعليم في هذه المناطق إلى التعلم عن بعد، وستظل الخطوات الاحترازية سارية المفعول حتى يوم غد الإثنين، 23 أيلول/ سبتمبر 2024، الساعة 18:00، وذلك إثر تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان ورد حزب الله.

وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بعد ممارسات الاحتلال العدوانية في بيروت ولبنان عموما، ثم إطلاق حزب الله من لبنان نحو 150 صاروخًا باتجاه مناطق مختلفة في إسرائيل، بما في ذلك شرق حيفا والجليل الأسفل، مما أسفر عن أضرار واشتعال النيران في بعض المناطق.

كما نفذ حزب الله العراقي ثلاث هجمات باستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز المطورة" على أهداف في شمال وجنوب إسرائيل.