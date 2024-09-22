الهيئة العربية للطوارئ تدعو الجمهور العربي لاتخاذ سبل الحيطة والحذر

دعت الهيئة العربيّة للطوارئ إلى "التزوّد بكل ما يلزم لحالات الحرب، وأخذ الأمور على محمل الجدّ والمسؤولية، والتقيّد بالتعليمات الصادرة في الساعات الأخيرة، لا سيّما وأنّ تقييدات جديدة فرضت على العديد من بلداتنا العربيّة".

أُلغي التعليم من حيفا إلى حدود الشمال، اليوم الأحد، في ظل القصف بين إسرائيل وحزب الله، ودعت الهيئة العربية للطوارئ الجمهور العربي في البلاد لاتّخاذ سبل الحيطة والحذر، واتّباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسميّة تحسّبًا لأي طارئ.

وفي التفاصيل، دعت الهيئة العربية للطوارئ، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الأهل في المجتمع العربي، لا سيّما في منطقة الشمال، إلى "الأخذ بالأسباب واتّباع سبل الحيطة والحذر والتعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخليّة والجهات المسؤولة، تحسّبًا لأيّ طارئ، نظرًا لتأزّم الأوضاع وتصعيدها على الجبهة الشماليّة".

ودعت الهيئة العربيّة للطوارئ إلى "التزوّد بكل ما يلزم لحالات الحرب، وأخذ الأمور على محمل الجدّ والمسؤولية، والتقيّد بالتعليمات الصادرة في الساعات الأخيرة، لا سيّما وأنّ تقييدات جديدة فرضت على العديد من بلداتنا العربيّة، بعد ضمّها لبلدات اللون الأصفر والأحمر، وما يتبع ذلك من تقييدات على أعداد التجمّعات ومن ضمنها إلغاء التعليم في كلّ المدارس من حيفا وحتّى الحدود الشمالية".

كما دعت الهيئة العربية للطوارئ السلطات المحلية في بلداتنا العربية إلى "إبقاء غرف الطوارئ ولجان الطوارئ المحلية على أهبة الاستعداد"، ودعت أيضًا اللجان الشعبية والأحزاب الفاعلة ومنظمات المجتمع العربي والمراكز الطبية "للتعاون مع السلطات المحلية إذا تطلب الأمر".