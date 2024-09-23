الشرطة تداهم منزل الشهيد نجم بالرينة والمجلس ينفي أن يكون الحدث على خلفية قومية

قال رئيس مجلس الرينة المحلي، جميل بصول، لـ"عرب 48" إن "الحدث مختلف عمّا ذكرته المصادر الإسرائيلية، إذ لم يكن هناك محاولة تسلل أو طعن من قِبل الشاب أسامة نجم".

داهمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية و"حرس الحدود"، اليوم الإثنين، منزل الشهيد أسامة غسان نجم (32 عاما)، في حي البادية الجديدة في قرية الرينة، قضاء الناصرة.

وطوّقت قوات الشرطة منزل نجم والبيوت المحيطة، ومنعت الدخول والخروج منها وإليها لأكثر من ساعة ونصف، فيما حققت ميدانيا مع أفراد عائلة نجم، وصادرت أجهزة إلكترونية بينها حواسيب وجهاز تسجيل وعرض توثيقات كاميرات المراقبة (DVR).

وقال رئيس مجلس الرينة المحلي، جميل بصول، لـ"عرب 48" إن "الحدث مختلف عمّا ذكرته المصادر الإسرائيلية، إذ لم يكن هناك محاولة تسلل أو طعن من قِبل الشاب أسامة نجم".

وأوضح رئيس المجلس أن "الشاب يعمل مع عمّه المقاول وحدث هناك خلاف أدى لتطور الأمور وإطلاق النار بشكل مباشر على رأسه".

الشهيد أسامة غسان نجم

ولفت إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية، وتفاصيل الحدث لا تزال غير واضحة تماما، لغاية الآن. ننتظر عودة العاملين الذين كانوا برفقته حتى يرووا لنا ما حدث لنستوضح الصورة، ونحن ننفي بأن يكون الحدث على خلفية قومية".

وختم بصول بالقول إن "الشاب أسامة نجم كان خلوقا جدا وهادئا، عمل مع مقاول من البلدة، ونحن في هذه المرحلة نعمل على إجراءات تسلم جثمانه ودفنه".

واستُشهد الشاب أسامة غسان نجم من الرينة، اليوم الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل جندي إسرائيلي، خلال تواجده داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية، حيث كان يعمل هناك، وزعمت مصادر إسرائيلية أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن.