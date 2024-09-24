برطعة: مصرع فتى جراء تعرضه للدهس

أسفر حادث دهس وقع في برطعة عن مصرع فتى، وذلك بعد اصطدام مركبة بالدراجة الهوائية التي استقلها.

لقي الفتى عامر أحمد كبها (14 عاما) مصرعه، الثلاثاء، جراء تعرضه لحادث دهس بينما كان يستقل دراجته الهوائية في قرية برطعة.

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وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام مركبة بالدراجة الهوائية التي استقلها في البلدة.

وكان الفتى قد أصيب بجراح بالغة الخطورة، أحيل على إثرها إلى عيادة محلية في برطعة ثم نقل بواسطة سيارة العلاج المكثف.

وذكر مضمدان، أن "المصاب نقل إلينا وهو يعاني من إصابات خطيرة في جسده، وقد كان فاقدا للوعي ودون نبض وتنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات إنعاش متقدمة إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".