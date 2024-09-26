إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن قرب عسفيا

أسفرت جريمة طعن قرب بلدة عسفيا عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن قرب بلدة عسفيا؛ مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى إصابات اخترقت جسده.

وقال مضمد إن "المصاب كان داخل سيارة وهو يعاني من إصابات كثيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ومنقذة للحياة حتى تستقر حالته، ثم قمنا بنقله بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.