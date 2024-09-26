حيفا: مصرع شاب بعد تعرضه لنوبة قلبية واصطدام مركبته بحافلة

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث في حيفان وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب في الأربعينيات من عمره، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

لقي الشاب جليل صالح عايدي (48 عاما)، اليوم الخميس، مصرعه، بعد تعرضه لنوبة قلبية واصطدام مركبته بحافلة في مدينة حيفا.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث في حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وقدم الإسعافات الأولية لشاب في الأربعينيات من عمره، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

وبحسب الإسعاف، فإن الشاب الذي تعرض لنوبة قلبية اصطدم بالسيارة التي كان يقودها بحافلة في شارع ستيلا مارس في حيفا، حيث أعلن الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وبلغت طواقم الإسعاف الشرطة التي بدروها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.