إلقاء قنابل على منزلي رئيس بلدية الطيبة والقائم بأعماله

قالت بلدية الطيبة إن "هذا العمل الجبان يعكس تصرفات مرفوضة ولا تمت بصلة إلى قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل التي نعتز بها في مجتمعنا".

ألقى مجهولون قنابل على منزلي رئيس بلدية الطيبة، يحيى مرعي حاج يحيى، والقائم بأعمال رئيس البلدية، عبد الحكيم جبارة، الليلة الماضية وأمس.

وأعلنت بلدية الطيبة، عن إدانتها "القوية والشديدة، للاعتداء الذي استهدف منزل رئيس البلدية، يحيى حاج يحيى، والذي تمثل في إلقاء قنبلتين". وقالت إن "هذا العمل الجبان يعكس تصرفات مرفوضة ولا تمت بصلة إلى قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل التي نعتز بها في مجتمعنا".

وأشارت إلى أن "هذا الحادث المؤسف، الذي جاء بعد ساعات من حادث مشابه بالحيثيات على منزل القائم بأعمال رئيس البلدية عبد الحكيم جبارة، يأتي في وقت تتكاتف فيه الجهود لبناء بيئة آمنة ومستقرة للجميع. نحن في بلدية الطيبة، نؤمن أن الحوار والتعاون هما السبيل الأمثل لحل المشكلات، ونرفض بشكل قاطع أي نوع من العنف أو التهديد".

وأكدت بلدية الطيبة على "أهمية حماية مؤسساتنا وقياداتنا المحلية، حيث إن هذه الاعتداءات لا تضر فقط بالأفراد بل تهدد النسيج الاجتماعي برمته. كما ندعو جميع المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الأعمال الإجرامية، والتعبير عن رفضهم لها بكل وضوح".

وتعهدت البلدية بـ"التعاون الكامل مع الجهات الأمنية لتقديم الفاعلين إلى العدالة، ونطالب المجتمع المحلي بتقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيقات. إن الحفاظ على الأمن والسلام هو مسؤولية مشتركة، ونعتمد على كل فرد في المجتمع لدعم هذه الجهود".

وختمت بلدية الطيبة بالقول إن "الطواقم المهنية التابعة للبلدية، تقدم كل الدعم لرئيس البلدية يحيى حاج يحيى، وتعبر عن تضامنها الكامل معه ومع عائلته في هذا الظرف الصعب. سنواصل العمل بجد لتعزيز الأمن والاستقرار في بلدتنا، وسنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوق جميع المواطنين وسلامتهم".