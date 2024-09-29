انخفاض في أسعار الوقود فجر الثلاثاء

بدءا من فجر بعد غد الثلاثاء، سيكون سعر لتر البنزين 7.16 شيكل، بانخفاض قدره 13 أغورة مقارنة بالشهر الماضي.

من المتوقع أن يطرأ انخفاض، للمرة الثانية على التوالي، على أسعار الوقود في البلاد، فجر يوم الثلاثاء المقبل، مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

ووفقا للتوقعات فإنه بدءا من فجر بعد غد الثلاثاء، سيكون سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص (أوكتان 95) 7.16 شيكل، بانخفاض قدره 13 أغورة مقارنة بالشهر الماضي.

ويعود الانخفاض الرئيسي إلى انخفاض أسعار الوقود في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة تزيد عن 6%، والذي يستخدم في تحديد أسعار الوقود.

ويتم تحديث سعر المحروقات مرة واحدة شهريا من قبل إدارة المحروقات في وزارة الطاقة الإسرائيلية، وفقا لسلسلة من المعايير بما في ذلك سعر المحروقات في حوض البحر الأبيض المتوسط، سعر الصرف، ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج المحددة بعدد الشواكل لكل لتر.