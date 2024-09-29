"المتابعة" تدعو لإنجاح الإضراب وتلغي مسيرة عرابة بسبب الحرب

دعت لجنة المتابعة بجميع مركباتها: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والأحزاب السياسية واللجان الشعبية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، "جميع أبناء شعبنا بأن يعملوا على إنجاح الإضراب العام في 1\10\2024، في ذكرى هبة القدس والأقصى".

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الأحد، إلى إنجاح الإضراب العام الوحدوي في ذكرى هبة القدس والأقصى، في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وأعلنت عن إلغاء المسيرة الشعبية الموحدة في عرابة في ظل تصعيد الحرب.

وجاء في التفاصيل، لجنة المتابعة العليا بجميع مركباتها: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وجميع الأحزاب السياسية مع اللجان الشعبية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، "تهيب بجميع أبناء شعبنا بأن يعملوا على إنجاح الإضراب العام في 1\10\2024، في ذكرى هبة القدس والأقصى ليكون إضرابا موحدا ومدويا وموقفا سياسيا سلميا وفيّا لذكرى الشهداء، في مواجهة جرائم الحرب وفي مواجهة حرب الجريمة التي تعصف بمجتمعنا".

وأشارت لجنة المتابعة إلى أنه "في الأزمات الصعبة يجري اختبار المجتمعات من خلال تمسكها بحقوقها وانتمائها وحقها في الحياة وفي تمتين وحدتها. شعبنا في الداخل ليس أقلّ من أي مجتمع إنساني آخر يحترم نفسه، وهو مصرٌّ على التمسك بمبادئ العدالة والحياة الكريمة في وطنه الذي لا وطن له سواه، ولذلك أعلنّا الإضراب كتعبير جماعي وموحد عن موقفنا وعن حقوقنا".

وأضافت أن "الإضراب العام يكتسب أهمية استثنائية على خلفية التصعيد الخطير الذي قامت وتقوم به حكومة المتطرفين الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وضد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، ومن خلال سياسة الاغتيالات التي لم تنفعهم في السابق ولن تنفعهم في الراهن وفي المستقبل. كل ذلك إلى جانب والتصعيد الخطير في إطلاق الحبل لعصابات الإجرام التي تعيث فسادا وقتلا وترويعا بشكل يومي في قرانا ومدننا، وتصعيد سياسة هدم البيوت العربية وبالأخص في النقب".

وأكدت لجنة المتابعة موقفها "الشامخ والمسؤول في إعلان الإضراب العام"، ودعت جماهير شعبنا إلى "إنجاحه والالتزام به إضرابا موحدا وسلميا يشمل السلطات المحلية وكل المرافق التعليمية والمهنية والتجارية باستثناء التعليم الخاص".

كما أعلنت لجنة المتابعة بالتشاور مع جميع مركباتها ومع بلدية عرابة ومع اللجان الشعبية عن "إلغاء المسيرة القطرية في عرابة في يوم الإضراب بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة ولتجنيب أبناء شعبنا خطر الحرب الدائرة في الشمال".

كما أعلنت لجنة المتابعة عن أن "زيارة أضرحة جميع شهداء هبة القدس والأقصى ستبقى قائمة وفق البرنامج التقليدي والسنوي المحدد.

* جت (المثلث): الساعة الثامنة والنصف صباحاً (08:30)، عند ضريح الشهيد قرب مدخل القرية..

* أم الفحم: الساعة التاسعة والنصف صباحاً (09:30)، حيث يكون الملتقى عند مدخل شارع الأقواس/ حي عين النبي..

* مُعاوية: الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30)، عند ضريح الشهيد..

* الناصرة: الساعة الثانية عشرة (12:00)، عند النصب التذكاري للشهداء، مدخل الناصرة من الحي الشرقي/ الشارع الالتفافي..

* كفر كنا: الساعة الواحدة (13:00)، عند النصب التذكاري للشهداء (المدخل الشمالي للقرية)..

* كفر مندا: الساعة الثانية (14:00)، عند النصب التذكاري للشهيد (مدخل القرية)..

* سخنين: الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، عند النصب التذكاري للشهداء..

* عرابة: الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر (15:30)، الملتقى عند النصب التذكاري للشهداء/ الشارع الرئيسي/ عند المدخل الشرقي".