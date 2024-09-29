مؤسسات المجتمع المدني تدعو للالتزام بالإضراب العام في ذكرى هبة القدس والأقصى

قالت مؤسسات المجتمع المدني إنه "نرى في الإضراب حقًا وواجبًا إنسانيًا ووطنيًا، إذ يمثّل صرخة وصوتًا إنسانيًا وطنيًا من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجارية في غزّة والعدوان الإسرائيليّ الإجرامي على لبنان وعلى أبناء شعبنا في الضفة".

دعت جمعيّات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي الفلسطينيّ في الداخل، للالتزام بالإضراب العام في ذكرى هبة القدس والأقصى الرابعة والعشرين، يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة.

وقالت مؤسسات المجتمع المدني "نحن، الموقعين أدناه، جمعيّات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي الفلسطينيّ في الداخل، ندعو للالتزام بالإضراب العام في ذكرى هبة القدس والأقصى الرابعة والعشرين، يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، الذي دعت له لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في الداخل."

وأضافت "إننا نرى في الإضراب حقًا وواجبًا إنسانيًا ووطنيًا، إذ يمثّل صرخة وصوتًا إنسانيًا وطنيًا من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجارية في غزّة والعدوان الإسرائيليّ الإجرامي على لبنان وعلى أبناء شعبنا في الضفة. كما أنه صرخة ضد الممارسات الفاشيّة والملاحقة والرقابة السياسيّة - البوليسيّة ضد حريّة التنظيم والتعبير السياسيّ في الداخل، وضد استفحال الجريمة المنظّمة والتواطؤ المؤسساتيّ الشُرطيّ معها".

وختمت مؤسسات المجتمع المدني بالقول إن "هذا نداؤنا لعموم مؤسسات مجتمعنا الفلسطيني في الداخل ومصالحه، بأن يدعموا وينضموا ويشاركوا في هذا الإضراب وفي الترويج له".

ووقع على البيان كل من: السوار- الحركة العربية النسوية لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، والمركز العربي للتخطيط البديل، وانتماء وعطاء، وتشرين، وجمعية الشباب العرب - بلدنا، وجمعية الثقافة العربية، وجمعية التطوير الاجتماعي، وحملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وحركة النساء الديمقراطيات، ورابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفييتي، وعدالة، وكيان - تنظيم نسوي، ومركز إعلام، ومدى الكرمل للأبحاث الاجتماعية التطبيقية، ومركز الطفولة - مؤسسة حضانات الناصرة، ونساء ضد العنف.