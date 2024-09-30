بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر 27 أكتوبر

يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري 2024، فجر يوم الأحد، الموافق 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بموجب قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية.

من المزمع أن يباشر العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري 2024، فجر يوم الأحد، الموافق 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بموجب قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وبحسب هذا التوقيت فإنه سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، وينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام 5 أشهر، لغاية يوم 28 آذار/ مارس 2025، إذ سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويُعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

وفي أعقاب اندلاع الحرب على قطاع غزة، طُرحت مبادرة لتمديد مدة العمل بالتوقيت الصيفي، حظيت بموافقة وزير الاقتصاد نير بركات، لكن في نهاية المطاف قررت وزارة الداخلية بدء العمل بالتوقيت كما حُدّد سلفا.

لماذا التحول إلى التوقيت الشتوي؟

يتم تحويل الوقت إلى التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي في إسرائيل وفقًا لأحدث نسخة من قانون تحديد الوقت لعام 2013. وفقًا لقانون تحديد الوقت، كما هو الحال في كل عام، في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر، يتم ضبط عقرب الساعة في إسرائيل ثم إرجاعه ساعة واحدة إلى الوراء. يشير تحريك الساعة أيضًا إلى تغير الفصول والطقس البارد، ومعناه المباشر هو أن الشمس تشرق مبكرًا، وتغرب مبكرًا، وفقًا لذلك.