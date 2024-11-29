اتهام شاب من جسر الزرقاء بالانتماء لداعش ومبايعته

ذكرت الشرطة في بيان، أنه بعد تحقيق مشترك مع جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ العام "الشاباك"، "تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلقاء القبض على مواطن من جسر الزرقاء، للاشتباه بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، ومبايعته له".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اتهام شاب من جسر الزرقاء، "بمبايعة تنظيم داعش" الإرهابيّ.

وذكرت الشرطة في بيان، أنه بعد تحقيق مشترك مع جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ العام "الشاباك"، "تم خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، إلقاء القبض على مواطن من جسر الزرقاء، للاشتباه بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي، ومبايعته له".

وأضافت أن المتّهم هو "محمد عماش (24 عامًا)، وهو طالب في كلية بئر السبع".

وقالت الشرطة إن "التحقيقات كشفت أنه أدار حسابات على ’إنستغرام’، نشر عبرها محتويات متطرّفة، ودعوات لتنفيذ أعمال إرهابية".

وذكرت الشرطة أن "لائحة اتهام قُدِّمت ضده بتهم أمنية، منها الانتماء لتنظيم إرهابي، والتحريض على الإرهاب".

وفي الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، قدّمت النيابة العامة، لائحة اتهام ضد خمسة مواطنين من مدينة الطيبة، ونسبت إليهم تهمة التخطيط لعملية في المجمع التجاري "عيزرائيلي" في تل أبيب بواسطة سيارة مفخخة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الخمسة متهمين "بعضوية نشطة في منظمة إرهابية"، ونسبت النيابة لكل واحد منهم ارتكاب مخالفات أخرى، بينها "التآمر على تنفيذ عمل إرهابي وعلى القتل في ظروف خطيرة"، و"تجنيد أعضاء لمنظمة إرهابية" و"محاولة شراء سلاح".

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين الخمسة انضموا إلى تنظيم "داعش" بعد الحرب على غزة، وأنهم شاهدوا منشورات للتنظيم في الشبكات الاجتماعية "وعبروا عن تأييد للتنظيم وأيديولوجيته"، وبعضهم "أقسم يمين الولاء للتنظيم" وأقاموا "علاقة" مع جهات مرتبطة بالتنظيم في خارج البلاد "وتحدثوا عن عزمهم تنفيذ عمليات إطلاق نار في إسرائيل".