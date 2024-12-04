هبة الكرامة: السجن 5 أعوام لنصر زيتاوي والعمل لصالح الجمهور لورد زيتاوي من زلفة

فرضت المحكمة، اليوم، السجن 5 أعوام لنصر زيتاوي والعمل 250 ساعة لصالح الجمهور لورد زيتاوي من قرية زلفة على خلفية المشاركة في أحداث هبة الكرامة عام 2021.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، على الشاب نصر زيتاوي (21 عامًا) السجن لمدة 5 أعوام، والشاب ورد زيتاوي (20 عامًا) العمل 250 ساعة لصالح الجمهور.

وقال نصر زيتاوي لـ"عرب 48" إن "فرض السجن عليّ لمدة 5 سنوات هو قرار مبالغ فيه مقابل التهم الموجهة لي، ولكن نقول الحمد الله فترة وستمر إن شاء الله".

وأضاف أنه "مكثت في السجن لمدة عامين، عند اعتقالي عام 2021, وهذا سيتم تخفيضه من مدة الحكم المفروضة عليّ حاليًا، إذ سأقضي بالسجن السنوات الثلاث المتبقية من مدة الحكم التي فرضتها المحكمة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت نصر وورد زيتاوي من قرية زلفة في منطقةِ المُثلّث الشّمالي، في أعقاب المشاركة في أحداث هبة الكرامة عام 2021.

وترافع عن ورد زيتاوي المحامية أفنان خليفة، وعن نصر زيتاوي المحامي عادل بويرات.

ورد ونصر زيتاوي (عرب 48)

وكان نصر زيتاوي قد قضى عامين من مدة السجن، فيما تبقى له بعد الحكم ثلاث سنوات، سيقضيها في السجن، حيث سيدخل السجن قريبا.

وقضى ورد زيتاوي في السجن نحو أسبوع، ومن ثم تم تحويله للحبس المنزلي في زلفة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال هبة الكرامة العشرات من الشبان من قرية زلفة، فيما أبقت على اعتقال 12 منهم بعد تقديم لوائح اتهام بحق الشباب، وبعد ذلك جرى إطلاق سراح عدد من الشبان والبعض الآخر لا يزال قيد الاعتقال منذ أيار 2021 ولغاية اليوم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، العام الماضي، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية ذلك اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".