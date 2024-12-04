يركا: إصابة عاملين بجراح خطيرة جراء سقوطهما عن رافعة

أسفر حادث عمل وقع في بلدة يركا عن إصابة شخصين بجراح وصفت بالخطيرة، أحيلا على إثرها إلى مستشفى نهريا لتلقي العلاج.

أصيب شخصان، في الخمسينيات من عمريهما، بجراح وصفت بالخطيرة جراء سقوطهما عن رافعة خلال عملهما في بلدة يركا؛ اليوم الأربعاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا إصابات في أنحاء جسديهما.

وذكر المضمد سليمان غضبان، أنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا مصابا بجانب الرافعة وهو لم يكن بوعيه الكامل وعانى إصابات كثيرة في جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ونقلناه بسيارة العلاج المكثف بحالة خطيرة. كما نقل من المكان مصاب آخر بحالة خطيرة".

ونقل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.