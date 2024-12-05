النقب: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 40 بمنطقة النقب عن مقتل شاب، وفي باقة الغربية أصيب شاب بجراح وصفت بالمتوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار.

قتل شاب، في العشرينيات من عمره، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار على شارع 40 بمنطقة النقب؛ مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش والعلاجات الأولية للشاب، إذ عانى إصابات حرجة اخترقت جسده.

وقال مضمد إن "المصاب كان داخل سيارة وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابة خطيرة اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش وهو بحالة حرجة".

وأحيل الضحية، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي باقة الغربية، أصيب شاب (25 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين اللتين لم تتضح خلفيتهما بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

213 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظلّ تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظّمة.

ومنذ مطلع العام، قتل 213 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار وطعن وتفجير مركبات.

وسجّل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.