بعد نضال مرير: قرار بوقف أعمال شركة الكهرباء بجانب قرية الناعورة

قررت لمحكمة العليا، اليوم، وقف كافة أعمال شركة الكهرباء المتعلقة بخطي الكهرباء 161 و400 وهما يمران بمحاذاة قرية الناعورة حتى التوصل لاتفاق مع أهل القرية.

أصدرت المحكمة العليا في القدس، اليوم الأحد، قرارا بوقف كافة أعمال شركة الكهرباء المتعلقة بخطي الكهرباء 161 و400 وهما يمران بمحاذاة بلدة الناعورة في منطقة مرج ابن عامر حتى التوصل لاتفاق مع أهل القرية.

وجاء القرار بعد التماس تقدم به طاقم الدفاع، يوم الخميس الماضي، وتخلل المطالبة بوقف عمل شركة الكهرباء، وإبعاد خطي الكهرباء مسافة 400 - 500 متر عن مسارهما القديم، بحسب اقتراح أهالي القرية.

وكان نضال أهالي القرية ضد خطي الكهرباء قد بدأ منذ سنوات عديدة، بسبب خطر الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر عنهما والذي تسبب بحالات مرضية عديدة في القرية، ومصادرة قرابة 200 دونم من أراضي القرية في حال تم الانتهاء من العمل بالخط الجديد 400، فضلا عن الأضرار البيئية للمنطقة، إذ تطلب إنشاء الخطين قطع مئات الأشجار وانبعاث الأزيز المزعج الذي يصدر عنهما.