مصرع شاب وإصابة 3 آخرين جراء حادث طرق بالنقب

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 395 شخصا، بينهم 149 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

لقي شاب (36 عاما) مصرعه، وأصيب ثلاثة شبان بجروح متفاوتة إثر حادث طرق مروع وقع بين مركبتين على شارع 60 قرب بئر السبع في منطقة النقب، فجر اليوم الإثنين.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق في منطقة النقب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر الطاقم وفاة شاب بالثلاثينيات من عمره في مكان الحادث.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الميدانية إلى 3 شبان وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي وقع بين مركبتين خصوصيتين على شارع 60 بمساره قرب مدخل "عومر".

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 395 شخصا، بينهم 149 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.