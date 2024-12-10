السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 233 وتعتقل الشيخ صياح الطوري ونجله

واصلت السلطات الإسرائيلية تنفيذ مخططاتها لاقتلاع أهالي قرية العراقيب من أرضهم، إذ هدمت خيامهم اليوم، للمرة الـ233؛ وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، واعتقلت الشرطة الشيخ صيّاح الطوري ونجله عزيز الطوري.

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ233 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وأكد أهالي العراقيب أن الشرطة اعتقلت كذلك، صباح اليوم، الشيخ صيّاح الطوري ونجله عزيز الطوري.

وهذه المرة الـ11 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، فيما نفذت الهدم في المرة السابقة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي في سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.