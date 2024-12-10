مصرع شابين من القدس وجسر الزرقاء في حادثي طرق

لقي شابان من القدس وجسر الزرقاء مصرعيهما في حادثي طرق، وبلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 399 شخصا، بينهم 148 من المواطنين العرب.

لقي الشاب عطا الله إبراهيم بسطامي (19عاما) من قرية بيت صفافا، جنوب شرق القدس، مصرعه في حادث سير على دراجة نارية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان في طريقه إلى العمل.

كما لقي الشاب إياد عايد شهاب (36 عاما) من قرية جسر الزرقاء مصرعه في حادث دهس في بلدة برديس حنا، الليلة الماضية. ووصلت طواقم طبية إلى مكان الحادث وحاولت تقديم العلاج للمصاب، لكن تبين أنه بلا نبض وتنفس، وكانت إصابته حرجة، وأقرت وفاته في المكان.

ضحية الحادث عطا الله بسطامي من بيت صفافا

399 شخصا بينهم 148 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 399 شخصا، بينهم 148 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

ضحية الحادث إياد شهاب من جسر الزرقاء

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.