الشرطة تعتدي على شاب خلال هدم مبنى في عارة

أقدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، على هدم مبنى قيد الإنشاء في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص. واعتدت الشرطة على شاب خلال الهدم.

عارة، صباح اليوم (عرب 48)

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مبنى قيد الإنشاء في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

واعتدت الشرطة على شاب، وذلك بسبب تواجده في محيط الهدم.

وأفاد عدد من الأهالي بأن آليات الهدم اقتحمت عارة، بحماية من قوات معززة من الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها، والتي رافقت الجرافات خلال هدم المبنى.

وأغلقت الشرطة شارع وادي عارة الرئيس، وذلك لتأمين وصول الجرافات إلى مكان الهدم.

ويقع المبنى وسط القرية في منطقة تعد ضمن نفوذ السلطة المحلية وفيها عدد من المباني والمنازل، لكن تم هدم المنزل بادعاء البناء دون ترخيص.

وهذا المبنى هو الثاني الذي يهدم خلال أسبوعين في عارة وعرعرة، إذ تم هدم قاعة للأفراح خلال الأسبوع الماضي.