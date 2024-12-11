هدم منزل قيد الإنشاء في الطيبة

داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم المنطقة الشمالية في مدينة الطيبة، وحاصرت المنزل ووفرت الحماية للجرافات التي قامت بهدمه، ومنعت الشرطة من السكان من الاقتراب من مكان عملية الهدم.

هدمت الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

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وداهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم المنطقة الشمالية في مدينة الطيبة، وحاصرت المنزل الذي تعود ملكيته لعائلة منصور، ووفرت الحماية للجرافات التي قامت بهدمه، ومنعت الشرطة من السكان من الاقتراب من مكان عملية الهدم.

وأمس الثلاثاء، هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، مبنى قيد الإنشاء في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

وهذا المبنى هو الثاني الذي يهدم خلال أسبوعين في عارة وعرعرة، إذ تم هدم قاعة للأفراح خلال الأسبوع الماضي.

كما هدمت السلطات الإسرائيلية خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ233 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.