مصرع شاب وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب الطيبة

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق الذي وقع جراء تصدم بين مركبة خصوصية وشاحنة، حيث أغلقت الشرطة أحد المسالك بالشارع لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق واستكمال التحقيقات.

لقي شاب بالأربعينيات من عمره مصرعه وأصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بمساره قرب الطيبة، فجر اليوم الإثنين.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع رقم 6 بمساره عند تقاطع "نتساني عوز"، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شاب بالمكان متأثرا بإصابته الخطيرة.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الميدانية لرجل في الخمسينيات من عمره، ونقله على وجه السرعة، وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "بيلسنون" في بيتح تكفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الطرق الذي وقع جراء تصدم بين مركبة خصوصية وشاحنة، حيث أغلقت الشرطة أحد المسالك بالشارع لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق واستكمال التحقيقات.

403 أشخاص بينهم 149 من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 403 أشخاص بينهم 149 من المواطنين العرب، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.