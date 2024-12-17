هدم منزل في الرينة

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، صباح اليوم، منزلا في قرية الرينة شمال بمنطقة الجليل شمالي البلاد، بحجة البناء دون ترخيص.

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها وآليات وجرافات الهدم صباح اليوم، الثلاثاء، بلدة الرينة شمال شرق مدينة الناصرة في منطقة الجليل شمالي البلاد، وهدمت منزلا غير مأهول في حي المغرّب بالبلدة بحجة البناء دون ترخيص.

وانتشرت قوات الشرطة في المكان وحاصرت المنزل، ومنعت الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم حتى الانتهاء منها.

شاهد | هدم منزل في قرية الرينة بالجليل

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وقد تم بناء المنزل في العام 2017، وواجه أصحاب المنزل منذ ذلك الحين عراقيل جمة في استصدار الترخيص بسبب أن المنطقة المقام عليها المنزل مُعرّفة بأنها "منطقة خضراء".

وأصدرت المحكمة قرارا بهدم المنزل منذ ثلاثة أعوام.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع والرينة وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.