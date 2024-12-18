إصابتان إحداهما حرجة بحادث طرق في عرعرة بالمثلث

وُصفت إصابة أحد الشابين بالحرجة، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن الحادث وقع في منطقة السهل في عرعرة، وذلك بعد اصطدام دباب في حافلة مركونة على حافة الطريق.

أصيب شابان، الأربعاء، بجراح، إثر حادث طرق ذاتيّ، وقع في عرعرة المثلث، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ووُصفت إصابة أحد الشابين بالحرجة، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن الحادث وقع في منطقة السهل في عرعرة، وذلك بعد اصطدام دباب في حافلة مركونة على حافة الطريق.

من موقع الحادث

وعملت الطواقم الطبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما تم نقلهما إلى المستشفى، لاستكمال العلاج.

404 أشخاص بينهم 149 من المجتمع العربي لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 404 أشخاص بينهم 149 من المواطنين العرب، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024، وحتى الثلاثاء.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.