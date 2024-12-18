جفرا - التجمع الطلابي تنظم نشاطها الافتتاحي في القدس

أقامت حركة جفرا - التجمّع الطلابيّ في القدس، أمس، نشاطها الافتتاحي للعام الدراسي في حرم جبل المشارف في الجامعة "العبرية"، في القدس، بحضور المئات من الطلاب والطالبات.

نظّمت حركة جفرا - التجمّع الطلابيّ في القدس، أمس الثلاثاء، نشاطها الافتتاحي للعام الدراسي في حرم جبل المشارف في الجامعة "العبرية"، في القدس، وذلك بحضور المئات من الطلاب والطالبات وعدد من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للتجمّع، ورئيس الحزب، سامي أبو شحادة.

وافتتح النشاط بكلمة ترحيبية ألقتها الطالبة شام بشناق، التي عبّرت عن فخرها بالحضور الكبير ودور جفرا المستمر في تعزيز الحضور الطلابي الوطني والاجتماعي داخل الحرم الجامعي.

وأكّدت بشناق على أهمية التفاعل الطلابي في الحيز الأكاديمي والتمسك بالهوية الثقافية والاجتماعية، على الرغم من كل التحديات التي تواجه المجتمع الطلابي في القدس والجامعة "العبرية" بشكل خاص.

شام بشناق

كما ألقى عضو سكرتاريا جفرا، عبد الحميد أبو غوش، كلمة الكادر، وشدّد على أهمية النشاط الطلابي في جامعة القدس كمساحة للتفاعل الثقافي والتواصل الوطني.

وأشار أبو غوش إلى أهمية الحفاظ على النشاط الطلابي كوسيلة للتأكيد على الانتماء والهوية الوطنية، مؤكدًا أن جفرا ستبقى عنوانًا للعمل الطلابي المسؤول والمستمر من أجل دعم حقوق الطلاب وتعزيز الوعي الوطني والاجتماعي.

عبد الحميد أبو غوش

واختُتم النشاط بفقرة ثقافية قدّمها الفنان المقدسي حسام أبو عيشة بمسرحية "قهوة زعترة"، وهي مسرحية تاريخية واجتماعية تحاكي الحالة الاجتماعية والثقافية للقدس والبلدة القديمة بشكل خاص، في ظل التحولات التي شهدتها المدينة في ظل النكسة والاحتلال الشطر الشرقي من المدينة.

ولاقى العرض تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث سلّط الضوء على القدس كحيّز اجتماعي وثقافي غني على الرغم من كل التحديات.

حسام أبو عيشة

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من النشاطات التي تسعى جفرا من خلالها إلى تعزيز الحضور الطلابي في مختلف جامعات البلاد والقدس بشكل خاص وربط القضايا الوطنية بالعمل الثقافي والاجتماعي في الجامعة.