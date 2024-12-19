اتهام شاب من الناصرة بـ"نقل معلومات إلى حزب الله أثناء الحرب"

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب محمد سعدي (19 عاما) من مدينة الناصرة، نسبت إليه "نقل المعلومات إلى منظمة حزب الله أثناء الحرب".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "السعدي متهم بالتواصل مع عميل أجنبي".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "تم في إطار نشاط مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وقسم الأقليات في وحدة (يمار) في لواء الشمال في الشرطة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتقال شاب (19 عاما)، من سكان مدينة الناصرة، وذلك للاشتباه بقيامه بنقل معلومات إلى عناصر حزب الله خلال الحرب".

وأضافت الشرطة أن "تحقيق الشاباك والشرطة كشف أن المشتبه به، تواصل مع منظمة حزب الله عدة مرات في السنوات الأخيرة، بل وطلب الانضمام للقتال في صفوفها، بالإضافة إلى أنه اتصل بشبكة المنار التابعة لحزب الله وطلب إرسال صور وفيديوهات مختلفة إليهم، وهذا أيضا أثناء الحرب، كما كشف التحقيق كذلك أنه خلال الحرب، قام المشتبه به بنقل معلومات حول مواقع سقوط الصواريخ وحركة الطائرات ومواقع قوات الجيش إلى هذه المنظمات".

وأشارت إلى أنه "صباح اليوم 19/12/2024، في نهاية التحقيق، قُدمت لائحة اتهام خطيرة ضد الشاب، من قبل نيابة الشمال، تنسب إليه التواصل مع عميل أجنبي".

كما ختمت الشرطة بالقول إن "التحقيق في القضية كشف مرة أخرى أن عناصر المحور الشيعي بقيادة إيران يعملون على تعزيز العمل في إسرائيل، بما في ذلك عن طريق تجنيد سكان دولة إسرائيل الذين يستخدمونهم في أعمال تجسسية لتلبية احتياجاتهم".