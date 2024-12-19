مصرع طفل في حادث دهس بكفر مندا

أسفر حادث دهس من قبل سيارة في بلدة كفر مندا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم، عن مصرع طفل (7 أعوام).

لقي طفل مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة في بلدة كفر مندا في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 13:11 ورد بلاغ على مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل حول تعرض أحد المارة للدهس بمركبة في كفر مندا. بعد الإنعاش القلبي والرئوي، أقرّ المضمدون والمسعفون الطبيون وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات".

وقالت المسعفة سيمون بويرات إن "هذا حادث سيارة خطير. عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا عابر سبيل فاقدا للوعي، بدون نبض وتنفس ويعاني من إصابات متعددة في الأجهزة. قمنا على الفور بإجراء عمليات الإنعاش التي شملت التدليك والإنعاش القلبي والرئوي، وفي النهاية اضطررنا لإقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.