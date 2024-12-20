طفلان عربيان يلقيان مصرعيهما دهسا خلال ساعات... 152 قتيلا بحوادث الطرق في المجتمع العربي

قبل أن تُقرّ وفاة الطفل عاصلة اليوم، كان الطفل طه إياد طه زيدان، قد لقي مصرعه، جرّاء تعرّضه لحادث دهس هو الآخر، من قِبل سيارة في بلدة كفر مندا، أمس الخميس.

توفي طفل من عرابة البطوف، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بحادث طرق، وقع في المدينة، أمس الخميس، ليرتفع بذلك عدد القتلى بسبب حوادث الطرق في المجتمع العربي إلى 153 قتيلا.

وكان الطفل محمد سلامة عاصلة (9 سنوات)، قد تعرّض لحادث دهس، يوم أمس، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

ونُقل الطفل لاستكمال العلاج في مستشفى "بوريا"، وسط عمليات إنعاش، ليتمّ اليوم إقرار وفاته، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته، متأثرا بالجراح التي أُصيب بها.

مصرع طفلين عربيين خلال ساعات

ولقي طفلان عربيان مصرعهما، إثر حوادث الطرق، خلال ساعات.

وقبل أن تُقرّ وفاة الطفل عاصلة اليوم، كان الطفل طه إياد طه زيدان، قد لقي مصرعه، جرّاء تعرّضه لحادث دهس هو الآخر، من قِبل سيارة في بلدة كفر مندا.

الطفل طه إياد طه زيدان من كفر مندا

وأفاد الناطق باسم الطاقم الطبيّ الذي وصل بالأمس إلى مكان وقوع الحادث بتلقّي بلاغ، "عند الساعة 13:11 بشأن تعرّض أحد المارة للدهس بمركبة في كفر مندا".

وأضاف أنه "بعد الإنعاش القلبي والرئوي، أقرّ المضمدون والمسعفون الطبيون وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات".

وقالت مسعِفة إن "هذا حادث سيارة خطير. عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا عابر سبيل فاقدا للوعي، بدون نبض وتنفس ويعاني من إصابات متعددة في الأجهزة. قمنا على الفور بإجراء عمليات الإنعاش التي شملت التدليك والإنعاش القلبي والرئوي، وفي النهاية اضطررنا لإقرار وفاته".

153 من المجتمع العربي لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق هذا العام

وتشير معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 421 شخصا، بينهم 153 من المواطنين العرب، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2024، وحتّى اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.