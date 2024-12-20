217 قتيلا في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام: مقتل رجل بإطلاق نار في اللقية بالنقب

منذ مطلع العام، قتل 217 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

قُتل رجل في الخامسة والخمسين من عمره، في بلدة اللقيّة بالنقب، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في البلدة، اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا بعد تلقي بلاغ قبل قليل، عن العثور على جثة رجل عليها آثار عنف في بلدة اللقية".

وذكرت أن "عناصر الشرطة من لواء الجنوب وصلوا إلى مكان الحدث، وبدأوا بإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، بالتزامن مع جهود مكثفة للبحث عن المشتبه بهم وضبطهم"، والذين لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهم بهم.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن "الحدث ذو خلفية جنائية".

وأقرّ طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، مقتل الرجل، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ في بيان "شاهدنا المصاب فاقدا للوعي، بدون نبض ولا تنفُّس، مع إصابته بجروح نافذة في جسده".

وأضاف "أجرينا له الفحوصات الطبية؛ لكن إصابته خطيرة واضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور".

وعُثر على جثّة شخص في سيارة التهمتها النيران، قرب بلدة وادي سلّامة، مساء الخميس، فيما قالت الشرطة في بيان إنها "فتحت تحقيقًا، بعد العثور على جثة شخص داخل سيارة محترقة بين ’لوطم’ و وادي سلامة في الجليل".

217 قتيلا في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة.

ومنذ مطلع العام، قتل 217 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وسجل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.