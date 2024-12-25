إحراق سيارتي جمع النفايات التابعتين لبلدية عرابة البطوف

أحرق جناة مجهولون سيارتي جمع النفايات التابعتين لبلدية عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فجر اليوم.

أضرم جناة مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، النار بسيارتي جمع النفايات التابعتين لبلدية عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وقال رئيس بلدية عرابة د. أحمد نصار، صباح اليوم، لـ"عرب 48" إنه "مع الأسف تلقينا خبر إحراق السيارات، قبل قليل، علما أن الحادثة وقعت قبل الفجر، ومن المبكر الحديث حول الأمر".

وأكد أنه "لا زلنا في عملية فحص للحدث".

وكانت بلدية عرابة قد استثمرت أموالا طائلة لشراء السيارتين بعد تعثر التعاقد مع مقاول جمع النفايات من المدينة إثر عدم تقديم عروض لجمع النفايات في عرابة، على الرغم من نشر المناقصات أربع مرات، ومرة إضافية من خلال الشركة الاقتصادية، وعليه تم شراء السيارات لتنفذ البلدية عملية جمع النفايات ذاتيا من أجل خفض التكاليف الباهضة والتي لا تقل عن 14 مليون شيكل سنويا.

سيارتا جمع النفايات بعرابة قبل إحراقهما (عرب 48)

وكانت سيارات جمع النفايات والعمال قد تعرضوا لجريمة إطلاق نار قبل نحو شهر، ما أدى إلى تعطيل عمال النظافة وجمع النفايات.