التجمع ينعى عضو اللجنة المركزية د. سرور عبود

كرس الراحل حياته لخدمة قضايا شعبه وأبناء مجتمعه، سواء من خلال دوره القيادي في التجمع أو عبر عمله الإنساني كطبيب، كان دائما في الصفوف الأولى لخدمة الناس ومساندتهم.

نعى حزب التجمع الوطني الديمقراطي رحيل عضو اللجنة المركزية، د. سرور شكري عبود، من بلدة البقيعة بعد صراع طويل مع مرض عضال.

وسيشيّع جثمان الفقيد غدا، السبت، عند الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في البقيعة، ومن ثم إلى مثواه الأخير.

وجاء في النعي "لقد كان الرفيق د. سرور عبود نموذجا للعمل والصلابة والمثابرة، ومنارة للعطاء والنضال. شغل في مسيرته النضالية أدوارا مركزية، حيث كان سكرتيرا لجفرا – التجمع الطلابي ورئيسا للجنة الطلاب العرب في جامعة تل أبيب، وساهم بشكل كبير في قيادة العمل الطلابي وتعزيز الهوية الوطنية والديمقراطية بين أجيال الشباب.

وكرس الراحل حياته لخدمة قضايا شعبه وأبناء مجتمعه، سواء من خلال دوره القيادي في التجمع أو عبر عمله الإنساني كطبيب، كان دائما في الصفوف الأولى لخدمة الناس ومساندتهم.

وورد في النعي "إننا في التجمع الوطني الديمقراطي نعتبر رحيله خسارة كبيرة لمسيرتنا الوطنية ولشعبنا بأسره. ونتقدم بأحر التعازي القلبية إلى عائلته الكريمة في البقيعة وحيفا وسائر أرجاء الوطن، وإلى زوجته وأبنائه وكل أحبته ورفاق دربه. سنظل على العهد وسنحمل ذكراه في قلوبنا وعملنا، مستلهمين من مسيرته العطاء والمثابرة".