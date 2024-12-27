"اقطع تيّار النار": حملة شعبيّة لتوحيد المجتمع نحو إنهاء العدوان على غزّة

تهدف الحملة حسب البيان إلى "وقف العدوان ومعاناة أهلنا، تحريك المجتمع للخروج من حالة العجز والصمت، والتحفيز على العمل لوقف العدوان"....

نشرت الحملة الشعبيّة لوقف العدوان، بيانًا صحافيًّا وصلت عرب48 نسخة منه، تدعو فيه إلى توحيد المجتمع نحو إنهاء العدوان.

وجاء في البيان "في محاولة لإعلاء صوتنا، تهدف الحملة إلى توحيد المجتمع نحو إنهاء العدوان والمجازر والفظائع الّتي تمارس ضدّ شعبنا".

وأضاف البيان "يوم السبت، 28 ديسمبر 2024، الساعة 19:00، هو توقيت دعونا فيه مجتمعنا من خلال حملة #اقطع _تيّار_النار! لقطع أمان الكهرباء كلّ من موقعه، حيث تصوّرنا أن تقطع الكهرباء في فضاء القرى والمدن العربيّة في لحظة واحدة".

وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ والشبكات الأخرى، طالبت مجموعة ناشطة أطلقت على نفسها "الحملة الشعبيّة لوقف العدوان" والّتي جاءت "من وحي الحاجة لكسر حاجز الصمت والمطالبة بوقف العدوان بطريقة مغايرة".

وتابع البيان "تأتي حملتنا بهذا الشكل تحايلا على السياسات القمعيّة التعسّفيّة بحيث لا تعرض أحدًا لملاحقة سياسيّة وكخطوة في معالجة أزمة تنظيمنا كمجتمع من أجل وقف هذه المجازر".

وتابع البيان "الدولة تطبّق سياسة غير معلنة بمنع الاحتجاجات من قبل الفلسطينيّين منذ بدء العدوان. كما اعتقلت طلّابًا وناشطين بسبب منشورات تعاطف مع المدنيّين الأبرياء. لقد قامت الدولة وأذرعها (بما في ذلك الجامعات) بترهيب المواطنين الفلسطينيّين وقمعهم".

وتهدف الحملة حسب البيان إلى "وقف العدوان ومعاناة أهلنا، تحريك المجتمع للخروج من حالة العجز والصمت، والتحفيز على العمل لوقف العدوان".