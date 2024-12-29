إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار قرب حيفا

منذ مطلع العام، قتل 221 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

أصيب شاب بالعشرينيات من عمره، من بلدة الجديدة المكر، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار قرب مدينة حيفا، فجر اليوم الأحد.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح، جراء حادثة عنف بالقرب من حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب في العشرينيات من عمره، ونقله وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، ودلت التحقيقات الأولية أن الشاب وهو من سكان بلدة الجديدة المكر تعرض لجريمة إطلاق نار خلال سفره بمركبة على شارع رقم 22 بمساره بالقرب من مفترق "الكرمل" قرب حيفا.

ورجحت التحقيقات الأولية للشرطة أن تكون الخلفية جنائية، لكن دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

قتيلان بجريمتي قتل في شفاعمرو واللد

وفي نهاية الأسبوع، قتل الشاب عمار سواعد (40 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل محل تجاري في حي وادي الصقيع بمدينة شفاعمرو، مساء السبت.

ومساء الجمعة، قتل الشاب قصي أبو رقيق، في العشرينيات من عمره، من مدينة الرملة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد.

221 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في الجرائم، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة.

ومنذ مطلع العام، قتل 221 مواطنا في المجتمع العربي، بينهم نساء وفتيان دون سن 18 عاما، في جرائم مختلفة، تشمل إطلاق نار، وطعن، وتفجير مركبات.

وسجل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.