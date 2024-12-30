قلنسوة: اعتقال شقيقين بشبهة قتل الممرض عبد المنان ناطور

اعتقلت الشرطة شقيقين من سكان مدينة قلنسوة بشبهة تورطهما في جريمة قتل قريبهما الممرض عبد المنان ناطور، قبل نحو ثلاثة أشهر.

أعلنت الشرطة، اليوم الإثنين، عن اعتقالها شقيقين بشبهة قتل الممرض عبد المنان ناطور من مدينة قلنسوة في منطقة المثلث، مساء يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2024.

وذكرت الشرطة من محكمة الصلح في بيتح تكفا أنها ستطلب "تمديد اعتقال المشتبهين بتورطهما في جريمة القتل".

ووفقا للشبهات فإن "خلفية الجريمة تعود إلى نزاع على قطعة أرض بين الشقيقين والضحية، على خلفية طلاق الضحية من شقيقة المشتبهين".

ووفقا للشرطة "اعتقلت وحدة مكافحة الجريمة في لواء المركز شخصين من سكان قلنسوة بشبهة تورطهما في جريمة قتل قريب لهما قبل نحو 3 أشهر. وشرع ضباط محطة الشرطة في مدينة الطيبة قبل حوالي ثلاثة أشهر بعمليات تمشيط بعد تلقي بلاغ عن حادثة إطلاق نار تجاه شخص عند مدخل مجمع أقيمت فيه حفلة زفاف في قلنسوة. نتيجة لإطلاق النار، أصيب الضحية بجروح خطيرة ونقل إلى المركز الطبي 'مئير' في كفر سابا، حيث تم الإعلان عن وفاته".

وأضافت أنه "في إطار تحقيق مكثف أجرته وحدة مكافحة الجريمة في منطقة 'الشارون' وبمساعدة محققي محطة الطيبة، اعتقل أفراد الشرطة أمس المشتبه الأول، وهو من سكان قلنسوة ويبلغ من العمر نحو 37 عامًا. واليوم، بعد متابعة استمرت من منطقة المثلث وحتى مفترق 'غليلوت' اعتقلت وحدة مكافحة الجريمة في الشارون المشتبه الآخر، وهو من سكان قلنسوة ويبلغ من العمر نحو 31 عامًا. وخلال تفتيش السيارة، ضبطت الشرطة سكينًا وجوازات سفر تخصه وتخص أفراد عائلته، بينما يشتبه أيضًا بأنه كان يقود السيارة تحت تأثير المخدرات. كما أوقفت الشرطة زوجة أحد المشتبهين للتحقيق بشبهة محاولتها عرقلة سير التحقيق".