أم الفحم: مواطن يهدم منزله لتفادي الغرامة وهدمه من قبل السلطات الإسرائيلية

مواطن من أم الفحم يهدم منزله في حي عقادة بعد تهديده من قبل السلطات الإسرائيلية بالهدم وتغريمه بمبلغ مالي باهظ. جبارين اختار هدم المنزل بنفسه لتقليل الأضرار المالية، في ظل تهديدات تطاول أكثر من 160 منزلاً في المدينة.

هدم المواطن عبد الفتاح محمد جبارين، من مدينة أم الفحم، اليوم الثلاثاء، منزله في حي عقادة بعد تلقيه تهديدات من السلطات الإسرائيلية بهدمه وفرض غرامة مالية باهظة عليه.

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وأوضح جبارين أنه قرر هدم منزله بنفسه تجنبًا لهدمه من قبل آليات الهدم الإسرائيلية، التي كانت قد هددت بفرض غرامة مالية باهظة عليه في حال قيامها بتنفيذ عملية الهدم.

("عرب 48")

وقال جبارين في تصريح لـ"عرب 48" إنه "هدمت منزلي في حي عقادة لتفادي هدمه من قبل السلطات الإسرائيلية مع دفع غرامة مالية كبيرة في حال تم هدمه بواسطة جرافات السلطات".

وأضاف "اليوم هو يوم أسود وحزين بالنسبة لي، فقد هدمت المنزل الذي كنت أخطط للعيش فيه مع عائلتي، ولكنني قررت هدمه لتقليل الضرر".

("عرب 48")

وأوضح أن "هدمه من قبل السلطات الإسرائيلية كان سيكلفني مبالغ طائلة رغم خسارة المنزل. لذلك، كان الخيار الأفضل بالنسبة لي هو هدمه بنفسي".

يُذكر أن أكثر من 160 منزلاً ومبنى مهددا بالهدم في أم الفحم، موزعة على مختلف أحياء المدينة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد وزعت في يوم واحد أكثر من 42 أمر هدم على أهالي أم الفحم.