إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في حيفا

أسفر حادث عمل وقع بورشة بناء في مدينة حيفا عن إصابة شاب (40 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 40 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة حيفا؛ مساء الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في الرأس.

وقال مضمد إنه "وصلنا إلى ورشة بناء حيث تواجد المصاب في أحد الطوابق السفلية التي سقط إليها، إذ كان فاقدا للوعي وهو يعاني من إصابة شديدة في الرأس وواجهنا صعوبة في تخليصه من المكان".

وأضاف "على الفور قدمنا له العلاجات الأولية من أجل وقف النزيف وربطه بجهاز التنفس الاصطناعي، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.