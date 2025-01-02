اتهام شاب وقاصر بقتل فارس عماش من جسر الزرقاء

وفقا للشرطة "تبين من التحقيقات أنه صراع شخصي على خلفية إجرامية سابقة بين عناصر إجرامية والمجني عليه وأفراد أسرته، وفي يوم الحادثة وصل المشتبه بهما إلى منزل المجني عليه ملثمين ومزوّدين بالسلاح، وأطلقا النار عليه عند ظهوره أمامهما".

قدمت النيابة العامة، اليوم الخميس، إلى المحكمة لائحة اتهام نسبت فيها جريمة قتل فارس عماش لشاب وقاصر جسر الزرقاء.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ووفقا للشرطة "بدأت عناصر الشرطة في الوحدة المركزية بمنطقة الساحل التحقيق منذ حوالي شهر بعد تلقي بلاغ من الطواقم الطبية بتعرض شاب يبلغ من العمر 24 عاما من سكان بلدة جسر الزرقاء لإطلاق نار، وأعلنت الطواقم الطبية وفاته لاحقا".

الضحية فارس عماش

وأضافت أن "أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ جمعوا الأدلة وأجروا عمليات تمشيط باستخدام الوسائل التكنولوجية العملياتية والاستخباراتية، وبعد عدة أيام تمكنوا من الوصول إلى المشتبه بهما، وهما قاصر وبالغ، وألقوا القبض عليهما لاستجوابهما في المحطة".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تبين من التحقيقات أنه صراع شخصي على خلفية إجرامية سابقة بين عناصر إجرامية والمجني عليه وأفراد أسرته، وفي يوم الحادثة وصل المشتبه بهما إلى منزل المجني عليه، وهما ملثمان ومزوّدان بالسلاح، وأطلقا النار عليه بعد ظهوره أمامهما في الشارع عند منزله".

وختمت بالقول إنه "بعد فك لغز الجريمة واعتقال المشتبه بهما، والانتهاء من التحقيق معهما تم سجنهما وتمديد اعتقالهما بين الحين والآخر في المحكمة".