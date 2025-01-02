جسر الزرقاء: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

تشهد جسر الزرقاء أعمال عنف وحوادث إطلاق نار وجرائم قتل، حيث بلغ عدد جرائم القتل في البلدة خلال العام 2024، 7 جرائم قتل، إضافة إلى عشرات الإصابات.

أصيب شاب (20 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعاف الأولية لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "هليل يافيه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، ورجحت أن تكون الخلفية جنائية.

وتشهد جسر الزرقاء أعمال عنف وحوادث إطلاق نار وجرائم قتل، حيث بلغ عدد جرائم القتل في البلدة خلال العام 2024، 7 جرائم قتل، إضافة إلى عشرات الإصابات.

221 جريمة قتل بالمجتمع العربي خلال 2024

وسجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل في أراضي 48، مقابل 222 جريمة خلال العام الماضي 2023.

وتتصدر منطقة الجليل أعداد ضحايا العنف والجريمة للعام الثاني على التوالي بواقع 107 ضحايا، تليها منطقة المركز 93 ضحية، ثم النقب 28 ضحية.5% من الضحايا أطفال وقاصرين تحت 17 عامًا، 18% بين أعمار 18-24، 46% بين أعمار 25-39. 9% من الضحايا نساء (22 امرأة وطفلة) مقابل 16 العام الماضي (ارتفاع بـ 37.5%) و11 ضحية عام 2022 (ارتفاع بـ 100%).