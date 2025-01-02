قالت العائلة إن "الزوجين علي شناوي من جديدة المكر وربى أبو الرُب من مدينة اللد، كانا يعيشان في جديدة المكر بصورة طبيعية جدا وقد أنجبا طفلتين، غير أنهما اختفيا منذ عصر يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024".

ناشدت عائلة الزوجين ربى أبو الرُب وعلي شناوي من جديدة المكر في منطقة الجليل، شمالي البلاد، واللذين اختفيا منذ أكثر من أسبوعين، المجتمع العربي في البلاد، بالمساعدة في أعمال البحث عنهما وإعادتهما سالمين إلى أسرتهما.

وقال أحد أقارب الزوجين لـ"عرب 48"، صباح اليوم الخميس، إن "الزوجين علي شناوي من جديدة المكر وربى أبو الرُب من مدينة اللد، كانا يعيشان في جديدة المكر بصورة طبيعية جدا وقد أنجبا طفلتين صغيرتين، غير أنهما اختفيا منذ عصر يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث شوهدا آخر مرة في جديدة المكر".

وأكد أن "الطفلتين بقيتا في البيت، وأسباب احتفاء والديهما غير معروفة بالنسبة لنا، وهذا يجعلنا نشعر بقلق شديد عليهما".

وأضاف أنه "نناشد الأهل في المجتمع العربي بمساعدتنا في أعمال البحث عن علي وربى، والإدلاء بأي معلومة قد توصلنا إليهما من أجل طمأنتنا عليهما".

وختم قريب الزوجين المختفيين حديثه بالقول إنه "نمر في أوقات عصيبة ونشعر بقلق بالغ عليهما، ولذلك نرجو من الجميع تقديم يد العون في البحث عنهما".

وأصدرت الشرطة كذلك بيانا ناشدت من خلاله الجمهور بـ"المساعدة في البحث للعثور على الزوجين ربى أبو الرُب (25 عامًا) وعلي شناوي (30 عامًا)".

وأضافت أنه "شوهد الزوجان آخر مرة يوم 15/12/2024 في بلدة جديدة المكر حوالي الساعة 15:00، ومنذ ذلك الحين انقطعت أي معلومات عن مكان وجودهما".