مصرع طفلة (3 أعوام) بحادث دهس في النقب

الأطباء، "أقرّوا وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، أُصيبت بإصابات متعددة، وذلك بعد إجراء محاولات الإحياء القلبي والرئوي".

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، مصرعها، بسبب حادث دهس على ما يبدو، وقع في النقب، اليوم الجمعة.

وأكّد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، مصرع الطفلة، وقال في بيان، إنه "تلقى بلاغا، عند الساعة 2:24 بعد الظهر في منطقة النقب، بشأن طفلة تم إحضارها، بعد أن صدمتها سيارة على ما يبدو".

وذكر الطاقم أن الأطباء، "أقرّوا وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، أُصيبت بإصابات متعددة، وذلك بعد إجراء محاولات الإحياء القلبي والرئوي".

وقال أحد أفراد الطاقم إنه "تم نقل الفتاة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي، بدون نبض ولا تنفُّس، مع إصابات متعددة في جسدها".

وتابع "قالوا إن سيارةً قد صدمتها، وأجرينا لها عمليات إنعاش، لكن في النهاية للأسف اضطررنا إلى إقرار وفاتها".

وتشير معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، إلى أن 434 شخصا، بينهم 159 من المواطنين العرب، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، خلال العام الماضي 2024.

وبحسب معطيات وإحصاءات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، فإن عدد وفيات الأولاد العرب بلغ 54 حالة، بينها 23 من الأطفال البدو في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وتشير المعطيات إلى ازدياد حالات وفاة الأطفال ما بين 10-14 عاما بسبب حوادث الطرق لنسبة وصلت إلى 75% من حالات الوفاة في هذه الفئة العمرية في العام 2024، مقارنة بـ38% في السنوات السابقة (2020-2023).

وللمقارنة فقد لقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.