مصرع شاب في حادث طرق بمنطقة العفولة

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه وأصيبت امرأة (35 عاما) بجراح خطيرة وشاب آخر بجراح طفيفة جراء حادث طرق وقع بين 3 مركبات قرب مفرق "هسرغيل" بمنقطة العفولة؛ بعد انتصاف ليل السبت – الأحد.

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واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه الخطيرة.

وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابة التي عانت من جروح وصفت بالخطيرة في الظهر وأطراف جسدها السفلية، بالإضافة إلى شاب وصفت حالته بالطفيفة، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.