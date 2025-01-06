اتهام شاب من أم الفحم بقتل إيهاب محاميد

نسبت النيابة للمتهم "اقتراف جريمة القتل العمد بظروف بمنتهى القسوة، وحيازة السلاح غير المرخص، وإضرام النار بالسيارة وبداخلها جثة، وعرقلة سير القضاء، وتزييف لوحات مركبة".

قدمت النيابة العامة، اليوم الاثنين، إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد عنتر إغبارية (21 عاما) من أم الفحم، بتهمة قتل الشاب إيهاب محاميد، عمدا في ظروف قاسية للغاية.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا للإبقاء على اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ونسبت النيابة لإغبارية تهمة "اقتراف جريمة القتل العمد بظروف بمنتهى القسوة، وحيازة السلاح غير المرخص، وإضرام النار بالسيارة وبداخلها جثة، وعرقلة سير القضاء، وتزييف لوحات مركبة".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "إغبارية وشريكيه اعتقدوا أن الضحية متورط في مقتل صديقهم قُصي محاميد، مما دفعهم للتخطيط لقتله وحرق جثته".

ووفقا للائحة الاتهام، فإنه "في يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وبعد إعداد مسبق شمل تجهيز السلاح، ومادة مشتعلة ولوحات سيارة مسروقة، استدرج المتهم وشريكاه الضحية إلى رحلة عن طريق السيارة. وأثناء سفرهم، أطلق إغبارية عدة طلقات نارية على رأس وجسد الضحية، مما أسفر عن مقتله. ومن ثم أضرموا النار في السيارة بما في داخلها جثة الضحية".